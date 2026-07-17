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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτά Pixabay
Παγωτά | Pixabay
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Σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη της Αγίας Μαρίνας Μεγαλομάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Μαρίνα, Μαρίνος
  • Αλίκη
  • Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέξω, Αλέκα, Σάντρα, Σάσα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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