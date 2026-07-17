Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου

Σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη της Αγίας Μαρίνας Μεγαλομάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Μαρίνα, Μαρίνος
- Αλίκη
- Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέξω, Αλέκα, Σάντρα, Σάσα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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