Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αντιγόνου, Αγίου Ευπρεπίου μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αντίγονος
- Ευπρέπιος, Ευπρέπειος, Ευπρεπής, Ευπρεπία
Παγκόσμιες ημέρες
- Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας
- Παγκόσμια Ημέρα Μυοσκελετικού Τραύματος
Ανατολή ήλιου: 07:35
Δύση ήλιου: 18:45
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 9 λεπτά
Σελήνη 25.7 ημερών
