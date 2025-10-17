Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αντιγόνου, Αγίου Ευπρεπίου μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αντίγονος
  • Ευπρέπιος, Ευπρέπειος, Ευπρεπής, Ευπρεπία

Παγκόσμιες ημέρες

  • Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας
  • Παγκόσμια Ημέρα Μυοσκελετικού Τραύματος

Ανατολή ήλιου: 07:35

Δύση ήλιου: 18:45

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 9 λεπτά

Σελήνη 25.7 ημερών

