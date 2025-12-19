Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίας Αγλαΐας της Ρωμαίας, Αγίου Άρεως μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αγλαΐα
- Άρης*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:36
Δύση ήλιου: 17:08
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά
Σελήνη 28.9 ημερών
