Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου

Σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αποστόλου Θαδδαίου, Μαρτύρων Βάσσης και των τέκνων αυτής, Αλεξάνδρου του εν Ικονίω.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
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