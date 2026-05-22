Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου

Σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Αιμιλίου και Κάστου, Αγίου Κοδράτου μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αιμιλία, Εμιλία, Έμιλυ, Έμμα, Μίλια, Αιμίλιος, Μίλιος
- Κόδρος, Κόδρα
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας
Ανατολή ήλιου: 06:09
Δύση ήλιου: 20:34
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 25 λεπτά
Σελήνη 6.3 ημερών
