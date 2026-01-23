Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

Σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Κλήμη και Αγαθαγγέλου, Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Αγαθάγγελος, Αγαθαγγέλα, Αγαθαγγέλη

Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα

Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:36

Δύση ήλιου: 17:37

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 2 λεπτά

Σελήνη 4.5 ημερών