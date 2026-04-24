Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου

Σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Αχιλλέα Ιερομάρτυρος, Αγίου Δούκα, Πασικράτους και Βαλεντίωνος Μαρτύρων, Οσίας Ελισάβετ θαυματουργού, Οσίου Θαυμαστού.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αχιλλέας, Αχιλλεύς, Αχίλλιος, Αχίλλειος
- Δούκας, Δούκισσα, Δουκίτσα
- Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα
- Ελισάβετ, Ελίζα, Λίζα, Ζέτα, Ζέττα, Έλλη, Βέτα, Μπέττυ, Ελισσάβετ
- Θαυμαστός, Θαυμαστή
Παγκόσμιες ημέρες
- Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Αρμενίων
- Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης των Πειραμάτων σε Ζώα
Ανατολή ήλιου: 06:37
Δύση ήλιου: 20:09
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 32 λεπτά
Σελήνη 7.7 ημερών
