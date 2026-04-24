Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Αχιλλέα Ιερομάρτυρος, Αγίου Δούκα, Πασικράτους και Βαλεντίωνος Μαρτύρων, Οσίας Ελισάβετ θαυματουργού, Οσίου Θαυμαστού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αχιλλέας, Αχιλλεύς, Αχίλλιος, Αχίλλειος
  • Δούκας, Δούκισσα, Δουκίτσα
  • Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα
  • Ελισάβετ, Ελίζα, Λίζα, Ζέτα, Ζέττα, Έλλη, Βέτα, Μπέττυ, Ελισσάβετ
  • Θαυμαστός, Θαυμαστή

Παγκόσμιες ημέρες

  • Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Αρμενίων
  • Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης των Πειραμάτων σε Ζώα

Ανατολή ήλιου: 06:37

Δύση ήλιου: 20:09

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 7.7 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ