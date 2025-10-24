Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη της Αγίας Σεβαστιανής.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Ημέρα του ΟΗΕ
- Παγκόσμια Ημέρα Ακτών
Ανατολή ήλιου: 07:42
Δύση ήλιου: 18:35
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 53 λεπτά
Σελήνη 2.6 ημερών
