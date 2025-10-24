Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη της Αγίας Σεβαστιανής.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Ημέρα του ΟΗΕ

Παγκόσμια Ημέρα Ακτών

Ανατολή ήλιου: 07:42

Δύση ήλιου: 18:35

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 53 λεπτά

Σελήνη 2.6 ημερών