Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου

Σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Μακαρίου μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:04

Δύση ήλιου: 20:51

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά

Σελήνη 11.5 ημερών