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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτά | Pexels
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Σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Μακαρίου μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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