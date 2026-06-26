Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου

Σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Μακαρίου μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:04
Δύση ήλιου: 20:51
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά
Σελήνη 11.5 ημερών
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