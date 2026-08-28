Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου

Σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Μάρτυρος Δάμωνος πρεσβυτέρου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Δάμων, Δάμωνας
Ανατολή ήλιου: 06:51
Δύση ήλιου: 20:01
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 10 λεπτά
Σελήνη 15 ημερών
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