Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Ιερομάρτυρος Ειρηνάρχου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει ο:

  • Ειρήναρχος

Ανατολή ήλιου: 07:19

Δύση ήλιου: 17:06

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 47 λεπτά

Σελήνη 7.5 ημερών

ΕΛΛΑΔΑ