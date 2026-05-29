Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου

Σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίας Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος, Αγίου Ολβιανού επισκόπου πόλεως Ανέου, Οσίας Υπομονής.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Θεοδοσία, Θεοδόσω
- Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια*
- Υπομονή
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Κυανοκράνων
Ανατολή ήλιου: 06:05
Δύση ήλιου: 20:39
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 34 λεπτά
Σελήνη 13 ημερών
