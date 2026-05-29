Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου

Σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίας Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος, Αγίου Ολβιανού επισκόπου πόλεως Ανέου, Οσίας Υπομονής.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Θεοδοσία, Θεοδόσω

Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια*

Υπομονή

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Κυανοκράνων

Ανατολή ήλιου: 06:05

Δύση ήλιου: 20:39

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 34 λεπτά

Σελήνη 13 ημερών