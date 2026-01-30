Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Τριών Ιεραρχών, Αγίου Μαύρου, Αγίας Χρυσής.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω*

Μαύρος, Μαυρουδής, Μαυροειδής, Μαυρέτα

Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία*

Αύρα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:31

Δύση ήλιου: 17:45

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 15 λεπτά

Σελήνη 12 ημερών