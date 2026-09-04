Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, Προφήτου Μωϋσέως Θεόπτου, Αγίου Ωκεανού μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ερμιόνη, Ερμίνα
- Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία
- Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα
- Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς
Ανατολή ήλιου: 06:57
Δύση ήλιου: 19:50
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 53 λεπτά
Σελήνη 22.2 ημερών
- Η ξεχασμένη κεντρική πλατεία της Αθήνας που σήμερα δεν υπάρχει καν
- «Πού τον πας έτσι;» - Τι απάντησε η Τούνη σε όσους έκραξαν τον σύντροφό της για το ντύσιμό του
- TMZ: Ο Σταύρος Φλώρος ζητά από την παραγωγή του Survivor 100 εκατ. δολάρια αποζημίωση
- Φουρνά: «Γελοιότητες αυτά για τα ποντίκια» - Η δασκάλα του χωριού διαψεύδει όσα είπε η οικογένεια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.