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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτά | Pixabay
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Σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίας Ερμιόνης κόρης Αποστόλου Φιλίππου, Προφήτου Μωϋσέως Θεόπτου, Αγίου Ωκεανού μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ερμιόνη, Ερμίνα
  • Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία
  • Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα
  • Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς

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