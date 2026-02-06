Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Cupcake
Cupcake | Pexels
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Φωτίου του Μεγάλου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κλειτοριδεκτομής

Ανατολή ήλιου: 07:24

Δύση ήλιου: 17:53

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 29 λεπτά

Σελήνη 19.3 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ