Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Φωτίου του Μεγάλου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κλειτοριδεκτομής
Ανατολή ήλιου: 07:24
Δύση ήλιου: 17:53
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 29 λεπτά
Σελήνη 19.3 ημερών
- Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός οδηγός στην περιοχή Ήφαιστος - Παρασύρθηκε από χείμαρρο
- Καρυστιανού για ναυάγιο στη Χίο: «Να αποτρέπονται οι παράνομες εισβολές, αλλά χωρίς νεκρούς»
- The Chase: Η αντίδραση της Μπεκατώρου για το σπέρμα ψαριού: «Δεν είναι υγρό;»
- Την Τρίτη ο διάλογος για το Εθνικο Απολυτήριο: Τι ισχύει για τράπεζα θεμάτων και Πανελλήνιες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.