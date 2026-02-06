Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Φωτίου του Μεγάλου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κλειτοριδεκτομής

Ανατολή ήλιου: 07:24

Δύση ήλιου: 17:53

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 29 λεπτά

Σελήνη 19.3 ημερών