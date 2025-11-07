Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αθηνοδώρου, Των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας, Αθηνοδωρής, Δώρης, Αθηνοδώρα
  • Ερνέστος, Ερνέστα, Ερνεστίνη, Ερνεστίνα
  • Θεαγένης, Θεαγένιος, Θεαγενεία, Θεαγενία
  • Θεμέλη, Θεμελίνα, Θεμέλιος, Θέμελης, Θέμος

Ανατολή ήλιου: 06:57

Δύση ήλιου: 17:20

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 23 λεπτά

Σελήνη 16.9 ημερών

