Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αθηνοδώρου, Των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας, Αθηνοδωρής, Δώρης, Αθηνοδώρα
- Ερνέστος, Ερνέστα, Ερνεστίνη, Ερνεστίνα
- Θεαγένης, Θεαγένιος, Θεαγενεία, Θεαγενία
- Θεμέλη, Θεμελίνα, Θεμέλιος, Θέμελης, Θέμος
Ανατολή ήλιου: 06:57
Δύση ήλιου: 17:20
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 23 λεπτά
Σελήνη 16.9 ημερών
