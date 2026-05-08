Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, Οσίου Μήλιου του υμνωδού, Σύναξη της Παναγίας της Κασσωπίτρας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη*
  • Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία
  • Μήλιος, Μήλης, Μηλιώ, Μηλιά, Μηλίτσα
  • Κασσιόπη


*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου
  • Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας (Μεσογειακής Αναιμίας)

Ανατολή ήλιου: 06:21 

Δύση ήλιου: 20:22

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 1 λεπτά

Σελήνη 20.8 ημερών

