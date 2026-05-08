Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου

Σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, Οσίου Μήλιου του υμνωδού, Σύναξη της Παναγίας της Κασσωπίτρας.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη*
- Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία
- Μήλιος, Μήλης, Μηλιώ, Μηλιά, Μηλίτσα
- Κασσιόπη
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου
- Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας (Μεσογειακής Αναιμίας)
Ανατολή ήλιου: 06:21
Δύση ήλιου: 20:22
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 1 λεπτά
Σελήνη 20.8 ημερών
