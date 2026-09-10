Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αποστόλου Κλήμεντος, Αγίων Μηνοδώρας και Μητροδώρας μαρτύρων, Αγίας Πουλχερίας της παρθένου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα
- Μηνοδώρα
- Μητροδώρα
- Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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