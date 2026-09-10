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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό - Λουλούδι | Pexels
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Σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αποστόλου Κλήμεντος, Αγίων Μηνοδώρας και Μητροδώρας μαρτύρων, Αγίας Πουλχερίας της παρθένου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα
  • Μηνοδώρα
  • Μητροδώρα
  • Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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