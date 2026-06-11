Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου

Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, Αγίου Ζαφειρίου του Νεομάρτυρα.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Βαρθολομαίος*

Βαρνάβας

Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα*

Ζαφειρία, Ζαφείρω, Ζαφείριος, Ζαφείρης

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:02

Δύση ήλιου: 20:47

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 46 λεπτά

Σελήνη 25.2 ημερών