Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου

Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, Αγίου Ζαφειρίου του Νεομάρτυρα.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Βαρθολομαίος*
- Βαρνάβας
- Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα*
- Ζαφειρία, Ζαφείρω, Ζαφείριος, Ζαφείρης
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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