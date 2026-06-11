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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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παγωτό pexels
Παγωτό | Pexels
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Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, Αγίου Ζαφειρίου του Νεομάρτυρα.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Βαρθολομαίος*
  • Βαρνάβας
  • Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα*
  • Ζαφειρία, Ζαφείρω, Ζαφείριος, Ζαφείρης

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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