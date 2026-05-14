Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου

Σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των μαρτύρων, Αγίου Θεράποντος επισκόπου Κύπρου, Αγίου Ισιδώρου μάρτυρος εν Χίω.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Αριστοτέλης, Τέλης

Θεράπων*

Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος, Σιδέρης*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:15

Δύση ήλιου: 20:27

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 12 λεπτά

Σελήνη 26.7 ημερών