Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου

Σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των μαρτύρων, Αγίου Θεράποντος επισκόπου Κύπρου, Αγίου Ισιδώρου μάρτυρος εν Χίω.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αριστοτέλης, Τέλης
- Θεράπων*
- Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος, Σιδέρης*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:15
Δύση ήλιου: 20:27
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 12 λεπτά
Σελήνη 26.7 ημερών
