Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Ελένης Ελπιδίου Δάνακτος και Πανσοφίου, Οσίων Παύλου του Θηβαίου και Ιωάννου του «Καλυβίτου».
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
Ανατολή ήλιου: 07:39
Δύση ήλιου: 17:29
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 50 λεπτά
Σελήνη 26.4 ημερών
