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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 16 Ιουλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 16 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό pixabay
Παγωτό | Pixabay
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Σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Ιερομάρτυρος Αθηνογένους και των συν αυτώ, Μάρτυρος Φαύστου, Των εν Πισιδία 15.000 αγίων Μαρτύρων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

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