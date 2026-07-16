Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 16 Ιουλίου

Σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Ιερομάρτυρος Αθηνογένους και των συν αυτώ, Μάρτυρος Φαύστου, Των εν Πισιδία 15.000 αγίων Μαρτύρων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
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