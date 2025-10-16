Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μάρτυρος Λογγίνου του εκατοντάρχου, Μαρτύρων Δομετίου Δομνίνου Λεοντίου και Τερεντίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής
  • Παγκόσμια Ημέρα Σπονδυλικής Στήλης
  • Παγκόσμια Ημέρα Άρτου

Ανατολή ήλιου: 07:34

Δύση ήλιου: 18:46

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 12 λεπτά

Σελήνη 24.7 ημερών

