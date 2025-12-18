Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
muffins
Muffins | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Σεβαστιανού του Συγκλητικού, Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης*
  • Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης*


*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη

Ανατολή ήλιου: 07:35

Δύση ήλιου: 17:07

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 28 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ