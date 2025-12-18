Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Σεβαστιανού του Συγκλητικού, Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης*
- Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη
Ανατολή ήλιου: 07:35
Δύση ήλιου: 17:07
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά
Σελήνη 28 ημερών
- Συγκεκαλυμμένη ματσίλα, αυτή η μάστιγα
- Γεωργιάδης για Νίκο Παππά: «Γενναίο παλικάρι - Kρύβεται μή τυχόν και τον συλλάβουν»
- O Guardian γράφει για «ελληνική τραγωδία»: Φώκιες κρύβονται σε σπηλιές για να γλιτώσουν
- Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο καθαίρεσης Καρυστιανού», λέει η Βασάρα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.