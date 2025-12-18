Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Σεβαστιανού του Συγκλητικού, Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης*

Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης*



*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη

Ανατολή ήλιου: 07:35

Δύση ήλιου: 17:07

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 28 ημερών