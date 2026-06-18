Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 18 Ιουνίου

Σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίου Εράσμου, Αγίου Λεοντίου μάρτυρος εξ Αιγίνης, Αγίας Αλίνας.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Έρασμος
- Λεόντιος, Λεοντία, Λεοντίνα, Λεοντίτσα
- Αλίνα, Αλένα
Ανατολή ήλιου: 06:02
Δύση ήλιου: 20:50
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά
Σελήνη 3.7 ημερών
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