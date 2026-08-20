Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 20 Αυγούστου

Σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίων τριαντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, Προφήτου Σαμουήλ, Άγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα
- Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα*
- Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα
- Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών
Ανατολή ήλιου: 06:44
Δύση ήλιου: 20:12
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 28 λεπτά
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