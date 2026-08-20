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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 20 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 20 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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παγωτό pixabay
Παγωτό | Pixabay
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Σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίων τριαντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, Προφήτου Σαμουήλ, Άγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα
  • Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα*
  • Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα
  • Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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