Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 21 Μαΐου

Σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου, Ανάληψη του Χριστού, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Κωνσταντίνου και Ελένης.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κωσταντίνος, Κωνσταντίνα, Κωνσταντία, Κωσταντίνα, Κωστούλα, Ντίνα, Νάντια
- Ελένη, Έλενα, Ελεάννα, Ελεάνα, Ελίνα, Λένα, Λενίτσα, Λένγκω, Λενιώ, Ελεονόρα, Ελεονώρα, Νόρα, Μαριλένα, Ελενάκι, Νίτσα, Νέλη
- Νεφέλη*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού
Ανατολή ήλιου: 06:10
Δύση ήλιου: 20:33
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 23 λεπτά
Σελήνη 5.2 ημερών
