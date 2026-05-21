Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 21 Μαΐου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 21 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου, Ανάληψη του Χριστού, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Κωνσταντίνου και Ελένης.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κωσταντίνος, Κωνσταντίνα, Κωνσταντία, Κωσταντίνα, Κωστούλα, Ντίνα, Νάντια
  • Ελένη, Έλενα, Ελεάννα, Ελεάνα, Ελίνα, Λένα, Λενίτσα, Λένγκω, Λενιώ, Ελεονόρα, Ελεονώρα, Νόρα, Μαριλένα, Ελενάκι, Νίτσα, Νέλη
  • Νεφέλη*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού

Ανατολή ήλιου: 06:10

Δύση ήλιου: 20:33

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 23 λεπτά

Σελήνη 5.2 ημερών

