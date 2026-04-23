Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 23 Απριλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 23 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

muffins
Muffins | Unsplash
Σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος, Μαρτύρων Ανατολίου και Πρωτολέοντος του στρατηλάτου, Μαρτύρων Δονάτου και Θερινού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Γεώργιος, Γεωργής, Γιώργος, Γιώργης, Γιορίκας, Γεωργία, Γιωργία, Γεωργούλα, Γωγώ, Τζωρτζίνα
  • Γεωργιάννα

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου

Ανατολή ήλιου: 06:38

Δύση ήλιου: 20:08

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 29 λεπτά

Σελήνη 6.6 ημερών

