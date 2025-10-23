Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Ιακώβου Αποστόλου του αδελφοθέου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:41
Δύση ήλιου: 18:37
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 55 λεπτά
Σελήνη 1.7 ημερών
