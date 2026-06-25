Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Παγωτό
Παγωτό | Unsplash
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίας Λιβύης, Αγίου Έρωτος, Οσίας Ευφροσύνης Φεβρωνίας δουκίσης των Ρώσων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Λίβιος, Λίβας, Λιβύη
  • Έρως, Έρωτας
  • Φεβρωνία, Φευρωνία, Φεύρω, Φέβρω, Φέβρα, Φεύρα, Φεβρούλα, Φευρούλα, Φευρωνίτσα, Φεβρωνίτσα

Ανατολή ήλιου: 06:03

Δύση ήλιου: 20:51

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά

Σελήνη 10.6 ημερών
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ