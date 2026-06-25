Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου

Σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίας Λιβύης, Αγίου Έρωτος, Οσίας Ευφροσύνης Φεβρωνίας δουκίσης των Ρώσων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Λίβιος, Λίβας, Λιβύη
- Έρως, Έρωτας
- Φεβρωνία, Φευρωνία, Φεύρω, Φέβρω, Φέβρα, Φεύρα, Φεβρούλα, Φευρούλα, Φευρωνίτσα, Φεβρωνίτσα
Ανατολή ήλιου: 06:03
Δύση ήλιου: 20:51
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 48 λεπτά
Σελήνη 10.6 ημερών
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