Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 27 Αυγούστου

Σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Αρκαδίου βασιλέως, Αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης ομολογητού, Αγίου Οσίου Ποιμένος επισκόπου Κορδούης, Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αρκάδιος, Αρκάδης, Αρκαδία, Αρκάδα
- Λιβέριος, Λυμπέρης, Λιμπέρης, Λιμπέριος, Λιβέρης
- Όσιος, Οσία
- Φανουρία, Φανή, Φανούλα, Φανούριος, Φανούρης, Φάνης, Νούρης
Ανατολή ήλιου: 06:50
Δύση ήλιου: 20:02
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 12 λεπτά
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