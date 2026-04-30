Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Αγίας Αργυρής, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Δονάτου, Αγίου Ιακώβου του Αποστόλου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ
  • Ασημάκης, Ασημίνα, Ασημένια, Μένια, Μίνα
  • Μαλαματή, Μάλα, Μαλαματένια, Ματίνα
  • Δονάτος, Δονάτα, Ντονάτα, Ντονατέλα, Ντόνα
  • Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα*
  • Γιακουμής*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:30

Δύση ήλιου: 20:14

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 45 λεπτά

Σελήνη 13.5 ημερών

