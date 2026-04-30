Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου

Σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Αγίας Αργυρής, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Δονάτου, Αγίου Ιακώβου του Αποστόλου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ
- Ασημάκης, Ασημίνα, Ασημένια, Μένια, Μίνα
- Μαλαματή, Μάλα, Μαλαματένια, Ματίνα
- Δονάτος, Δονάτα, Ντονάτα, Ντονατέλα, Ντόνα
- Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα*
- Γιακουμής*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:30
Δύση ήλιου: 20:14
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 45 λεπτά
Σελήνη 13.5 ημερών
