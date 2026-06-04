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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτά | Pixabay
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Σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Μάρθας και Μαρίας αδελφών του Λαζάρου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Μάρθα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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