Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου

Σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Μάρθας και Μαρίας αδελφών του Λαζάρου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Μάρθα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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