Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου

Σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Μάρθας και Μαρίας αδελφών του Λαζάρου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Μάρθα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Διεθνής Ημέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών
Ανατολή ήλιου: 06:03
Δύση ήλιου: 20:43
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 40 λεπτά
Σελήνη 18.4 ημερών
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