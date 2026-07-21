Αλέξανδρος Κοψιάλης: «Με σταύρωσε σαν τον Χριστό» - Η εξομολόγηση για γνωστό δημοσιογράφο

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έσπασε την σιωπή του και προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση μέσα από τα stories του Instagram, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Ιωάννας Τούνη για την απόφαση του δικαστηρίου υπέρ της στην υπόθεση του revenge porn και το δημόσιο «ευχαριστώ» που απηύθυνε στον Δημήτρη Φιντιρίκο, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας υπέρ της.

Ο γνωστός influencer επέλεξε να τοποθετηθεί για πρώτη φορά με τόσες λεπτομέρειες για την περίοδο που βίωνε έντονη δημόσια κριτική, εξαιτίας των κοινών φωτογραφιών αλλά και της στάσης που είχε κρατήσει απέναντι στον Δημήτρη Φιντιρίκο, ο οποίος κατηγορούνταν για άλλη σοβαρή υπόθεση.

Αναδημοσιεύοντας σχετικό δημοσίευμα για την Ιωάννα Τούνη, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης αποκάλυψε πως στις 27 Ιανουαρίου 2022 είχε λάβει μήνυμα από αρχισυντάκτη γνωστού site, στο οποίο, όπως αναφέρει, δεν απάντησε καθώς η υπόθεση βρισκόταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

«27/1/2022. Έλαβα αυτό το μήνυμα στο οποίο δεν απάντησα, καθώς ήταν οι μέρες που έβραζε το περιβόητο τότε θέμα. Όσοι ξέρετε, ξέρετε», έγραψε αρχικά.

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Κοψιάλης: «Με σταύρωσε σαν τον Χριστό»

«Επτά μέρες μετά με “τιμώρησαν” επειδή δεν τους “έκατσα”, με ένα podcast στο οποίο ένας άνθρωπος που με μισούσε – και με μισεί ακόμα – με σταύρωσε σαν τον Χριστό. Το αποτέλεσμα; Κρίσεις πανικού, αϋπνίες και κατάρες για καρκίνους στο παιδί μου, ευχές για βάρβαρο θάνατο και πολλά ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος μοιράστηκε ότι, παρά το γεγονός πως έχουν περάσει περισσότερο από τέσσερα χρόνια, συνεχίζει να κουβαλά στις πλάτες του το ψυχολογικό βάρος εκείνης της περιόδου.

«Φτάνουμε στο σήμερα. 1.633 μέρες μετά ή αλλιώς σχεδόν 54 μήνες. Και ενώ όσα πέρασα τότε μου σκάνε σε ψυχολογικά μέχρι και τώρα, κάτι που δεν ξέρει κανείς σας. Ούτε η ίδια μου η οικογένεια. Και ενώ κανείς από αυτούς που με καταδίκασαν στην πιο άδικη ανθρωποφαγία δεν βγήκε δημόσια να πει ένα συγγνώμη, διαβάζω αυτό…», σημείωσε.

Έπειτα, αναφέρθηκε στην υποδειγματική στάση του Δημήτρη Φιντιρίκου αναφορικά με την υπόθεση της Τούνη, υπογραμμίζοντας ότι η στάση του δικαίωσε όσα πίστευε από την αρχή.

«Ο Δημήτρης πήγε δύο φορές στη Θεσσαλονίκη για να καταθέσει. Η μαρτυρία του αποδείχθηκε καθοριστική και η παρουσία του στο δικαστήριο ήταν καταλυτική. Εγώ αρκούμαι στις δηλώσεις του για να συνεχίσω να ελπίζω πως μια μέρα θα βρω κι εγώ το δίκιο μου», έγραψε.

Σε άλλο Instagram Story, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης χαρακτήρισε «παλαβιάρη» τον άνθρωπο που είχε κατηγορήσει δημόσια τον Δημήτρη Φιντιρίκο, γράφοντας: «Ο τότε παλαβιάρης εξαφανίστηκε για δύο χρονάκια στο εξωτερικό και επέστρεψε σαν να μη συνέβη τίποτα. Βέβαια, όταν γύρισε δεν γλίτωσε από τη Δικαιοσύνη».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο influencer τόνισσε πως, αν στόχος του ήταν η δημοσιότητα, θα είχε επιλέξει να μιλήσει όταν το θέμα κυριαρχούσε στην επικαιρότητα. «

Αν ήθελα κλάουτ, θα έβγαινα τότε στις δεκάδες εκπομπές που με κάλεσαν για να μου ρουφήξουν το αίμα. Εμένα με ενδιαφέρει να τα δείτε εσείς. Και γι’ αυτό τα λέω τώρα που τα πρωινάδικα έχουν σταματήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.