«Έχουμε ελπίδες για την κούκλα;»: Τηλεθεατής έδειξε ενδιαφέρον για τη Βελίκα Καραβάλτσιου

Μια έκπληξη περίμενε σήμερα (21/7) τη Βελίκα Καραβάλτσιου στον αέρα του «Κοινωνία ώρα Mega» την ώρα που ο Νικήτας Κορωνάκης διάβαζε τα μηνύματα των τηλεθεατών.
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Και αυτό γιατί το μάτι του έπεσε στο μήνυμα ενός τηλεθεατή, ο οποίος έδειξε να ενδιαφέρεται για την «κούκλα» Βελίκα και ρωτούσε αν έχει ελπίδες ή αν είναι δεσμευμένη.
«"Καλημέρα στην καλύτερα παρέα! Νικήτα, έχουμε ελπίδες…", για σένα ρωτάει…», είπε αρχικά ο Νικήτας Κορωνάκης με τη Βελίκα Καραβάλτσιου να αναρωτιέται: «Για μένα ρωτάει;».
«Αν έχουν, λέει, ελπίδες για την κούκλα ή αν δώσαμε το κορίτσι. Εγώ δεν θα σε ρωτήσω και δεν θέλω να δώσουμε παραπάνω πληροφορίες», είπε σε εκείνο το σημείο ο Κορωνάκης για να σχολιάσει η Καραβάλτσιου: «Ο σκηνοθέτης λέει να ζήσουμε».
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