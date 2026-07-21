«Έχουμε ελπίδες για την κούκλα;»: Τηλεθεατής έδειξε ενδιαφέρον για τη Βελίκα Καραβάλτσιου

Μια έκπληξη περίμενε σήμερα (21/7) τη Βελίκα Καραβάλτσιου στον αέρα του «Κοινωνία ώρα Mega» την ώρα που ο Νικήτας Κορωνάκης διάβαζε τα μηνύματα των τηλεθεατών.

Και αυτό γιατί το μάτι του έπεσε στο μήνυμα ενός τηλεθεατή, ο οποίος έδειξε να ενδιαφέρεται για την «κούκλα» Βελίκα και ρωτούσε αν έχει ελπίδες ή αν είναι δεσμευμένη.

«"Καλημέρα στην καλύτερα παρέα! Νικήτα, έχουμε ελπίδες…", για σένα ρωτάει…», είπε αρχικά ο Νικήτας Κορωνάκης με τη Βελίκα Καραβάλτσιου να αναρωτιέται: «Για μένα ρωτάει;».

«Αν έχουν, λέει, ελπίδες για την κούκλα ή αν δώσαμε το κορίτσι. Εγώ δεν θα σε ρωτήσω και δεν θέλω να δώσουμε παραπάνω πληροφορίες», είπε σε εκείνο το σημείο ο Κορωνάκης για να σχολιάσει η Καραβάλτσιου: «Ο σκηνοθέτης λέει να ζήσουμε».