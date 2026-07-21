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«Έχουμε ελπίδες για την κούκλα;»: Τηλεθεατής έδειξε ενδιαφέρον για τη Βελίκα Καραβάλτσιου

Ένας τηλεθεατής του Κοινωνία, Ώρα Mega έδειξε ενδιαφέρον για τη Βελίκα Καραβάλτσιου ρωτώντας τον Νικήτα Κορωνάκη αν «έχουμε ελπίδες για την κούκλα».

nikolas emmanouil
Νίκος Εμμανουήλ
Κοινωνία Ώρα Mega Νικήτας Κορωνάκης Βελίκα Καραβάλτσιου
Κοινωνία Ώρα Mega: Νικήτας Κορωνάκης και Βελίκα Καραβάλτσιου | Mega
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Μια έκπληξη περίμενε σήμερα (21/7) τη Βελίκα Καραβάλτσιου στον αέρα του «Κοινωνία ώρα Mega» την ώρα που ο Νικήτας Κορωνάκης διάβαζε τα μηνύματα των τηλεθεατών. 

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Και αυτό γιατί το μάτι του έπεσε στο μήνυμα ενός τηλεθεατή, ο οποίος έδειξε να ενδιαφέρεται για την «κούκλα» Βελίκα και ρωτούσε αν έχει ελπίδες ή αν είναι δεσμευμένη.

«"Καλημέρα στην καλύτερα παρέα! Νικήτα, έχουμε ελπίδες…", για σένα ρωτάει…», είπε αρχικά ο Νικήτας Κορωνάκης με τη Βελίκα Καραβάλτσιου να αναρωτιέται: «Για μένα ρωτάει;».

«Αν έχουν, λέει, ελπίδες για την κούκλα ή αν δώσαμε το κορίτσι. Εγώ δεν θα σε ρωτήσω και δεν θέλω να δώσουμε παραπάνω πληροφορίες», είπε σε εκείνο το σημείο ο Κορωνάκης για να σχολιάσει η Καραβάλτσιου: «Ο σκηνοθέτης λέει να ζήσουμε».

 

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