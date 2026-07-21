Ήθελε ασβέστιο πάση θυσία: Βρετανίδα βγήκε έξω με τα εσώρουχα για να κλέψει το γάλα του γείτονα

Ένα βίντεο κατέγραψε μία Βρετανίδα να παθαίνει οστεοπόρωση σε πραγματικό χρόνο, ή τουλάχιστον μόνο αυτό θα εξηγούσε την απελπισμένη της προσπάθεια να πιει γάλα.

Αυτό το άκρως βουκολικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στη Βρετανία, με τη γυναίκα να εμφανίζεται φορώντας μόνο τα εσώρουχά της, αρπάζοντας δύο μπουκάλια γάλα από την είσοδο γειτονικού σπιτιού.

Scantily clad neighbour filmed stealing milk!😳🙈 pic.twitter.com/4bmR9bhv3T — Matt Casey 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇬🇧 (@MattCas04807118) July 20, 2026

Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι παρόμοιες κλοπές έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα.

Επιδρομή στο γάλα - Ναι αλλά, γιατί με τα εσώρουχα;

Στο βίντεο από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας διακρίνεται να κατευθύνεται προς την εξώπορτα, να αρπάζει δύο μπουκάλια γάλα που είχαν μόλις παραδοθεί και να απομακρύνεται βιαστικά.

Αυτό που έκανε το περιστατικό ακόμη πιο παράξενο ήταν η εμφάνισή της. Η γυναίκα φορούσε μόνο μαύρο εσώρουχο, κοντό τοπ και σαγιονάρες, χωρίς να φαίνεται να προσπαθεί να καλύψει την ταυτότητά της.

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού δήλωσε ότι αρχικά εξοργίστηκε όταν διαπίστωσε πως τα γάλατα που είχαν παραδοθεί στην πόρτα της, είχαν εξαφανιστεί, ωστόσο έμεινε ακόμη πιο έκπληκτη όταν είδε το υλικό από την κάμερα.

«Απογοητευτήκαμε πολύ όταν το είδαμε στο κουδούνι με κάμερα, καθώς έχουμε δύο μικρά παιδιά. Θέλεις να πιστεύεις ότι κάποιος βρισκόταν σε τόσο μεγάλη ανάγκη ώστε να αναγκάστηκε να κλέψει», ανέφερε. Με χιούμορ πρόσθεσε: «Γιατί ήταν με τα εσώρουχά της, πραγματικά δεν γνωρίζουμε!»