Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 6 Αυγούστου

Σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Σωτήριος, Σωτήρης, Σώτος, Σώτης, Σωτηρία, Σωτήρω, Σωτία
- Ευμορφία, Μορφούλα
Ανατολή ήλιου: 06:32
Δύση ήλιου: 20:29
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 57 λεπτά
Σελήνη 22.4 ημερών
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