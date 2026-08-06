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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 6 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 6 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό pexels
Παγωτό | Pexels
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Σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Σωτήριος, Σωτήρης, Σώτος, Σώτης, Σωτηρία, Σωτήρω, Σωτία
  • Ευμορφία, Μορφούλα

Ανατολή ήλιου: 06:32

Δύση ήλιου: 20:29

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 57 λεπτά

Σελήνη 22.4 ημερών

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