Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 9 Ιουλίου

Σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Παγκρατίου ιερομάρτυρος επισκόπου Ταυρομενίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Παγκράτιος, Παγκρατία*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:10

Δύση ήλιου: 20:50

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 39 λεπτά

Σελήνη 23.8 ημερών