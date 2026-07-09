Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 9 Ιουλίου

Σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Παγκρατίου ιερομάρτυρος επισκόπου Ταυρομενίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Παγκράτιος, Παγκρατία*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:10
Δύση ήλιου: 20:50
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 39 λεπτά
Σελήνη 23.8 ημερών
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