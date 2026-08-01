Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου

Σήμερα, Σάββατο 1 Αυγούστου, Πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσιομάρτυρος Ελέσης εν Κυθήροις, Αγίων Εννέα Μαρτύρων εν Πέργη, Αγίων Επτά Μακκαβαίων και μητρός Σολομονής, Αγία Νεομάρτυς Κασσάνδρα η Τραπεζούντια.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ελέσα, Ελέσσα
- Εύκλεος, Ευκλεή, Ευκλέα
- Μάρκελος*
- Σολομονή
- Κασσάνδρα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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