Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου

Σήμερα, Σάββατο 1 Αυγούστου, Πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσιομάρτυρος Ελέσης εν Κυθήροις, Αγίων Εννέα Μαρτύρων εν Πέργη, Αγίων Επτά Μακκαβαίων και μητρός Σολομονής, Αγία Νεομάρτυς Κασσάνδρα η Τραπεζούντια.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ελέσα, Ελέσσα

Εύκλεος, Ευκλεή, Ευκλέα

Μάρκελος*

Σολομονή

Κασσάνδρα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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