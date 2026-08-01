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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό Unsplash
Παγωτό | Unsplash
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Σήμερα, Σάββατο 1 Αυγούστου, Πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσιομάρτυρος Ελέσης εν Κυθήροις, Αγίων Εννέα Μαρτύρων εν Πέργη, Αγίων Επτά Μακκαβαίων και μητρός Σολομονής, Αγία Νεομάρτυς Κασσάνδρα η Τραπεζούντια.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ελέσα, Ελέσσα
  • Εύκλεος, Ευκλεή, Ευκλέα
  • Μάρκελος*
  • Σολομονή
  • Κασσάνδρα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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