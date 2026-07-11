Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου

Σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος, Αγίας Όλγας Ισαποστόλου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα, Εύφημος*
- Όλγα
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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