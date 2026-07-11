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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό | Pexels
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Σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίας Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος, Αγίας Όλγας Ισαποστόλου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα, Εύφημος*
  • Όλγα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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