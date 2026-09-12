Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η Απόδοσις της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου, Ιερομαρτύρων Αυτονόμου και Κουρνούτου επισκόπου Ικονίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
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