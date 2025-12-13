Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Ευστρατίου Αυξεντίου Ευγενίου Μαρδάριου και Ορέστη μαρτύρων, Οσίου Άρεως του σοφού, Αγίου Ιουβεναλίου, Αγίας Λουκίας της παρθένου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Άρης*
- Ευστράτιος, Ευστράτης, Στρατής, Στράτος, Ευστρατάς, Στρατάς, Ευστρατία, Στρατούλα, Στράτα, Ευστρατούλα
- Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξεντούλα*
- Ευγένιος, Ευγένης*
- Μαρδάριος, Μαρδάρης, Μάρδας
- Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα*
- Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης, Ιουβεναλία*
- Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:32
Δύση ήλιου: 17:06
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 34 λεπτά
Σελήνη 23.6 ημερών
