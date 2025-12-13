Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Ευστρατίου Αυξεντίου Ευγενίου Μαρδάριου και Ορέστη μαρτύρων, Οσίου Άρεως του σοφού, Αγίου Ιουβεναλίου, Αγίας Λουκίας της παρθένου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Άρης*
  • Ευστράτιος, Ευστράτης, Στρατής, Στράτος, Ευστρατάς, Στρατάς, Ευστρατία, Στρατούλα, Στράτα, Ευστρατούλα
  • Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξεντούλα*
  • Ευγένιος, Ευγένης*
  • Μαρδάριος, Μαρδάρης, Μάρδας
  • Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα*
  • Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης, Ιουβεναλία*
  • Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:32

Δύση ήλιου: 17:06

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 34 λεπτά

Σελήνη 23.6 ημερών

ΕΛΛΑΔΑ