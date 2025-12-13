Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Ευστρατίου Αυξεντίου Ευγενίου Μαρδάριου και Ορέστη μαρτύρων, Οσίου Άρεως του σοφού, Αγίου Ιουβεναλίου, Αγίας Λουκίας της παρθένου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Άρης*

Ευστράτιος, Ευστράτης, Στρατής, Στράτος, Ευστρατάς, Στρατάς, Ευστρατία, Στρατούλα, Στράτα, Ευστρατούλα

Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξεντούλα*

Ευγένιος, Ευγένης*

Μαρδάριος, Μαρδάρης, Μάρδας

Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα*

Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης, Ιουβεναλία*

Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:32

Δύση ήλιου: 17:06

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 34 λεπτά

Σελήνη 23.6 ημερών