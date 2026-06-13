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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό | Unsplash
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Σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Τριφυλλίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Τριφύλλιος, Τριφύλιος

Ανατολή ήλιου: 06:02

Δύση ήλιου: 20:48

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 47 λεπτά

Σελήνη 27.5 ημερών

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