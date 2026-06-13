Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου

Σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Τριφυλλίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Τριφύλλιος, Τριφύλιος
Ανατολή ήλιου: 06:02
Δύση ήλιου: 20:48
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 47 λεπτά
Σελήνη 27.5 ημερών
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