Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, Ψυχοσάββατο, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Ουαλεντίνου Ιερομάρτυρος και Ουαλεντίνου επισκόπου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα, Βαλεντίνος, Βαλεντίων, Βαλεντίνο, Ντίνος
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα του Γάμου
- Διεθνής Ημέρα Προσευχής για τους Πάσχοντες από Αυτισμό
Ανατολή ήλιου: 07:16
Δύση ήλιου: 18:02
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 46 λεπτά
Σελήνη 26.5 ημερών
