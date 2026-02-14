Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, Ψυχοσάββατο, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Ουαλεντίνου Ιερομάρτυρος και Ουαλεντίνου επισκόπου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα, Βαλεντίνος, Βαλεντίων, Βαλεντίνο, Ντίνος

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα του Γάμου
  • Διεθνής Ημέρα Προσευχής για τους Πάσχοντες από Αυτισμό

Ανατολή ήλιου: 07:16 

Δύση ήλιου: 18:02 

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 46 λεπτά

Σελήνη 26.5 ημερών

