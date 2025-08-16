Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου

Σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου, Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Σεραφείμ και Σαράντη, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αλκιβιάδου μάρτυρος, Οσίου Γερασίμου Νέου ασκητού, Αγίου Διομήδου μάρτυρος, Αγίου Απόστολου του Νέου (Αγίου Λαυρεντίου Πηλίου), Αγίου Σταματίου από Βόλο.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αλκιβιάδης, Άλκης, Άλτσος
- Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα*
- Διομήδης
- Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα*
- Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα*
- Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Λάκης, Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα*
- Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:41
Δύση ήλιου: 20:17
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 36 λεπτά
Σελήνη 22.3 ημερών
