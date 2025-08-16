Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Cupcakes
Cupcakes | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου, Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Σεραφείμ και Σαράντη, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αλκιβιάδου μάρτυρος, Οσίου Γερασίμου Νέου ασκητού, Αγίου Διομήδου μάρτυρος, Αγίου Απόστολου του Νέου (Αγίου Λαυρεντίου Πηλίου), Αγίου Σταματίου από Βόλο.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Αλκιβιάδης, Άλκης, Άλτσος
  • Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα*
  • Διομήδης
  • Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα*
  • Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα*
  • Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Λάκης, Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα*
  • Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:41

Δύση ήλιου: 20:17

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 36 λεπτά

Σελήνη 22.3 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ