Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου

Σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αιμιλιανού μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αιμιλιανή, Αιμιλία, Έμμυ, Αιμιλιανός, Αιμίλιος
Παγκόσμιες ημέρες
- Διεθνής Ημέρα Νέλσον Μαντέλα
Ανατολή ήλιου: 06:16
Δύση ήλιου: 20:45
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 29 λεπτά
Σελήνη 4.4 ημερών
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