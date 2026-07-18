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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 18 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό Pixabay
Παγωτό - Παραλία | Pixabay
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Σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αιμιλιανού μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αιμιλιανή, Αιμιλία, Έμμυ, Αιμιλιανός, Αιμίλιος

Παγκόσμιες ημέρες

  • Διεθνής Ημέρα Νέλσον Μαντέλα

Ανατολή ήλιου: 06:16 

Δύση ήλιου: 20:45

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 29 λεπτά

Σελήνη 4.4 ημερών

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