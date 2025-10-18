Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Cupcakes
Cupcakes | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Λουκά του Ευαγγελιστού, Αγίου Μαρίνου του γέροντος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα*
  • Μαρίνος*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:36

Δύση ήλιου: 18:43

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 7 λεπτά

Σελήνη 26.7 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ