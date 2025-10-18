Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Λουκά του Ευαγγελιστού, Αγίου Μαρίνου του γέροντος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα*

Μαρίνος*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:36

Δύση ήλιου: 18:43

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 7 λεπτά

Σελήνη 26.7 ημερών