Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Λουκά του Ευαγγελιστού, Αγίου Μαρίνου του γέροντος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα*
- Μαρίνος*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:36
Δύση ήλιου: 18:43
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 7 λεπτά
Σελήνη 26.7 ημερών
