Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου, Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Έσπερου μάρτυρος, Οσίας Ματρώνης εκ Ρωσίας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σούλη*
  • Έσπερος, Εσπέρα, Εσπερία
  • Αυγερινός, Αυγέρης, Αυγίτης, Αυγέρας, Αυγέρου, Αυγερού
  • Ματρώνα, Ματρόνα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου

Ανατολή ήλιου: 06:27

Δύση ήλιου: 20:16

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 49 λεπτά

Σελήνη 15.4 ημερών

