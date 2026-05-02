Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου

Σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου, Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Έσπερου μάρτυρος, Οσίας Ματρώνης εκ Ρωσίας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασούλα, Σούλα, Νάσα, Σούλη*

Έσπερος, Εσπέρα, Εσπερία

Αυγερινός, Αυγέρης, Αυγίτης, Αυγέρας, Αυγέρου, Αυγερού

Ματρώνα, Ματρόνα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου

Ανατολή ήλιου: 06:27

Δύση ήλιου: 20:16

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 49 λεπτά

Σελήνη 15.4 ημερών