Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αγίου Ιγνατίου Θεοφόρου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:36
Δύση ήλιου: 17:08
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά
Σελήνη 0.3 ημέρας
