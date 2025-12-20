Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αγίου Ιγνατίου Θεοφόρου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:36

Δύση ήλιου: 17:08

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 0.3 ημέρας