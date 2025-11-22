Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Βαλλεριανού Κικιλίας και Τιβουρτίου, Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου, Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Βαλέρια, Βαλεριάνα, Βάλια, Βαλέριος, Βαλεριανός, Βάλιος

Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια

Φιλήμων, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλημόνα, Φλημόνα

Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα*

Γιακουμής*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:13

Δύση ήλιου: 17:09

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 56 λεπτά

Σελήνη 1.9 ημερών