Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Βαλλεριανού Κικιλίας και Τιβουρτίου, Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου, Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Βαλέρια, Βαλεριάνα, Βάλια, Βαλέριος, Βαλεριανός, Βάλιος
- Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια
- Φιλήμων, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλημόνα, Φλημόνα
- Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα*
- Γιακουμής*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:13
Δύση ήλιου: 17:09
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 56 λεπτά
Σελήνη 1.9 ημερών
