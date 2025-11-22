Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 22 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Βαλλεριανού Κικιλίας και Τιβουρτίου, Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου, Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Βαλέρια, Βαλεριάνα, Βάλια, Βαλέριος, Βαλεριανός, Βάλιος
  • Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια
  • Φιλήμων, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλημόνα, Φλημόνα
  • Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα*
  • Γιακουμής*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:13

Δύση ήλιου: 17:09

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 56 λεπτά

Σελήνη 1.9 ημερών

